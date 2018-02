Hoek-speler Bram Leroy naar KFC Mandel United

Bram Leroy verlaat Hoek voor Mandel United (foto: HSV Hoek)

Leroy kwam afgelopen zomer over van het Belgische Olsa Brakel. Eerder was hij actief in de jeugd van Club Brugge. Zijn nieuwe club KFC Mandel United is nog volop in de race om de periodetitel. Die kan vandaag worden gepakt bij winst tegen Bornem. Daarmee hoopt de nieuwe ploeg van Leroy kans te maken op promotie naar het hoogste amateurniveau in België.

Transfers Hoek

Leroy is al de derde speler die Hoek komende zomer gaat verlaten. Eerder was al bekend dat Birgen Martens vertrekt naar het Belgische Sint-Denijs Sport en afgelopen week maakte Aaron Verwilligen duidelijk dat hij komend seizoen gaat spelen bij KSV Temse. Verwilligen had aangegeven bij Hoek dat hij niet langer op kunstgras wilde spelen vanwege fysieke ongemakken.



Daar tegenover staat het aanblijven van aanvoerder Reguillo Vandepitte en doelman Jordi de Jonghe. Beide spelers tekenden voor een jaar bij aan Sportpark Denoek.