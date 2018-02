Deel dit artikel:











Man probeert alcoholcontrole te ontlopen en vlucht naar België

Bij grote alcoholcontroles in Sas van Gent en Hulst zijn in de nacht naar zondag twee automobilisten aangehouden omdat ze te veel hadden gedronken. Eén van hen vluchtte naar België. Na een achtervolging is hij daar aangehouden.

(foto: oz) In totaal moesten op de twee locaties 267 automobilisten blazen. Eén van hen had twee keer zoveel gedronken als mag. De ander, die er vandoor ging, pleegde bij zijn vlucht verschillende verkeersovertredingen. Daarvoor kreeg de man een aantal bekeuringen. Het rijden onder invloed wordt afgehandeld door de Belgische politie.