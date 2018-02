GOES vindt de aansluiting bij subtop Hoofdklasse

GOES juicht na een doelpunt (foto: René van der Vliet)

Francis Kabwe Manengela was degene die de score opende. Hij deed dat uit een strafschop nadat er hands was gemaakt door een speler van Jong FC Den Bosch in het zestienmetergebied. Vlak voor rust kwamen de bezoekers op gelijke hoogte door een afstandsschot van Marlon Slabbekoorn. Direct na de aftrap kwam GOES alweer op voorsprong. Ruben Hollemans kopte raak na een voorzet van Erwin Franse.

In de tweede helft duurde het lang voordat de beslissing kwam. Daniël Wissel bezorgde uiteindelijk zijn ploeg met zekerheid de drie punten. Hij profiteerde van een fout van de doelman van Jong FC Den Bosch. Door de zege sluit GOES aan bij de grote subtop in de Hoofdklasse. De ploeg staat nu op een zevende plek met evenveel punten als Meerssen, Groene Ster en Jong FC Den Bosch.

Scoreverloop

1-0 Kabwe Manengela (20/pen)

1-1 Slabbekoorn (38)

2-1 Hollemans (39)

3-1 Wissel (89)

Opstelling GOES

Meulmeester, Klaas van Hecke, Jan Paul van Hecke, Tawfik, Dekker (De Punder/74), Hollemans, De Winter, De Vlieger (Van de Woestijne/77), Franse, Wissel, Kabwe Manengela (Kroon/89)