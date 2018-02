​Piëdro Schweertman prolongeert titel bij NK squash

Piëdro Schweertman pakt zijn tweede squashtitel (foto: OZ)

Schweertman begon sterk aan de partij en zette Weenink direct onder druk. Binnen een mum van tijd schreef hij de eerste set met 11-4 op zijn naam. Ook in het tweede bedrijf kwam Weenink er niet aan te pas. Schweertman liet zijn tegenstander geen moment in zijn ritme komen en kwam al snel op een 7-2 voorsprong. Weenink probeerde het nog wel, maar de uit Koudekerke afkomstige squasher liet zich niet van de wijs brengen en won ook de tweede set met 11-4.



In de derde set kwam Schweertman opnieuw op een veilige marge van 7-2 en zo legde hij het fundament voor zijn titel. Met opnieuw een eindscore van 11-4 liet hij Weenink kansloos en mag hij zich opnieuw Nederlands kampioen noemen.

Het was al de zevende keer dat Schweertman in de finale stond en dat leverde twee nationale titels op. In 2005 won Weenink nog het kampioenschap ten koste van Schweertman, maar vorig jaar haalde hij al zijn gram door Weenink te verslaan.