Deel dit artikel:











Delta Sport/EMM wint eenvoudig, Orion/GSC lijdt nederlaag

Delta Sport/EMM blijft in de race om het kampioenschap in de hoofdklasse C. Het won met 33-19 van hekkensluiter Oliveo en blijft in het spoor van koploper Helius, dat won van Celeritas. Na deze overwinning staat Delta Sport/EMM vierde in de hoofdklasse, 2 punten achter Helius.

Het eerste herenteam van Delta Sport/EMM (foto: www.hvdeltasport.nl) Orion/GSC Voor Orion/GSC was de middag minder aangenaam. Uit tegen HVOS uit Spijkenisse werd met 27-22 verloren. Door de nederlaag blijft Orion onderin hangen, maar het houdt de naaste achtervolgers Eemland en Hercules op zeven punten achterstand.