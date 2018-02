Ko en Hannie openen medische post in Gambia

De stichting bestaat sinds 2005 en is naar aanleiding van een vakantie naar Gambia opgericht. "Ik heb daar dingen gezien die echt niet konden. Vrouwen lagen naast elkaar te bevallen, het waren allemaal rieten hutjes. Toen besloot ik samen met mijn vrouw om actie te ondernemen", vertelt Ko Brasser. Ze proberen er ieder jaar heen te gaan en elke keer voelt het als thuiskomen. "Het gevoel is heerlijk, net of je familie hebt daar", zegt Ko.

30 kilo spullen

Naast met het bouwen van klinieken helpen ze de bevolking van Gambia ook met het kopen en verkopen van spullen. "We kopen zelfgemaakte spullen van de lokale mensen zodat zij ook inkomen hebben en voor hun familie kunnen zorgen. Deze keer hebben we 30 kilo aan spullen meegenomen die we dan hier op markten verkopen en de opbrengst daarvan gaat weer terug naar Gambia voor medicijnen en materiaal voor de ziekenhuizen", vertelt Hannie Brasser.

Je krijgt er veel meer voor terug dan dat je er zelf insteekt" Ko Brasser, stichting Steun en Opbouw Gambia

De financiering van de klinieken wordt mede mogelijk gemaakt door armoedebestrijding Wilde Ganzen en door de opbrengst van acties in Aagtekerke en omgeving. "We krijgen een percentage van rommelmarkten en het pannenkoekenfeest dat 1206 betalende klanten opleverde", vertelt Ko Brasser. Het geeft hem, zegt hij, een ontzettend warm gevoel van binnen dat iedereen zo behulpzaam is. Het echtpaar steekt veel tijd in de projecten voor Gambia, maar dat vinden ze niet erg. "Uiteindelijk krijg je er veel meer voor terug dan je er zelf insteekt", zegt Ko Brasser en dat hoopt het stel nog lang vol te houden.

ITEM Zeeuwen helpen Gambia