Dringen op de dijk: flamingo's strijken neer in Grevelingen

De overwinterende flamingo's trekken steeds meer bekijk. Tientallen mensen lopen af en aan over de dijk in Battenoord om de vogels te spotten. "Ik dacht dat flamingo's alleen in het warme zuiden zitten", zegt een verbaasde kijker. Weer een ander maakt een foto: "Die kan ik morgen aan mijn collega's laten zien! Het heeft toch wel wat speciaals dat je in de winter in Nederland flamingo's ziet."

De wilde flamingo's in de Grevelingen komen uit Duitsland, net over de grens bij Groenlo. Daar zijn ze in het wild geboren. Normaal gesproken leven ze in zoet water, maar dat bevriest rond de winter. Het zoute (brakke) water in de Grevelingen bevriest niet en daarom overwinteren de roze vogels hier. Ze komen elk jaar weer terug naar hetzelfde plekje, omdat daar genoeg garnalen, kreeftjes en algen zitten voor de vogels om te eten.

Drones verboden

De flamingo's worden zo populair, dat er ook met regelmaat drones over de groep vogels vliegen. Toch is dat niet de bedoeling, want de flamingo is een beschermde diersoort en moet in alle rust kunnen overwinteren. Wie wel een drone boven het Grevelingenmeer laat opstijgen, kan rekenen op een boete. Toch hoeven fotografen, vogelspotters en enthousiastelingen zich geen zorgen te maken: het fotograferen of filmen van de roze vogels is niet verboden.

Lees ook: