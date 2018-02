Zoektocht seizoensarbeiders horeca al op gang voor vroege Pasen

Bij uitzendbureau Tempo Team in Zeeuws-Vlaanderen is het zoeken naar een speld in de hooiberg. Elk jaar wordt het lastiger om de vele horecavacatures op te vullen. "Voor seizoensarbeiders komt de zoektocht nu al op gang omdat we dit jaar een vroege Pasen hebben", legt manager Jolanda de Bruyn uit. "Daarnaast moeten we de fulltime vacatures in de horeca ook opvullen."

Om toch aan de vraag te voldoen, kijkt het uitzendbureau verder dan de juiste diploma's. "Met alleen naar een cv kijken, gaan we het niet redden in de zoektocht naar horecamedewerkers. We kijken naar het talent en motivatie van de werkzoekende en hoe we die factoren kunnen benutten."

En dat is hard nodig ook. Uitkeringsinstantie UWV laat zien dat in november 2017, er 36 vacatures voor kok waren en 62 openstaande vacatures voor bedienend personeel in de horeca. Nog geen maand later lagen de getallen fors hoger. Het aantal vacatures voor kok in december 2017 in Zeeland stond op 62 en het aantal openstaande vacatures voor bedienend personeel is toegenomen naar 90. Er is sprake van een krappe tot zeer krappe arbeidsmarkt.

Cooking@sea

Ook het UWV doet er alles aan om deze openstaande vacatures te dichten met werkzoekenden. Ze zorgen dat ze worden omgeschoold. Het onderwijs doet ook een duit in het zakje. Onderwijsinstelling Scalda heeft zich bij het Europese project Cooking@sea aangesloten om het tekort aan horecapersoneel tegen te gaan in een vroeg stadium. Ze leiden scholieren op tot eigentijdse koks die voldoen aan de vraag van de huidige arbeidsmarkt.