Zeeland Wordt Wakker: zoektocht horecapersoneel, Zeeuwen helpen Gambia en flamingo's in de kou

Van hobbykok tot chef van een restaurant (foto: Omroep Zeeland)

Creatieve oplossingen

De vraag naar personeel in de Zeeuwse horeca loopt verder op. Achter de schermen wordt daarom hard gewerkt om het tekort aan fulltime koks en bedienden tegen te gaan.

Lees ook:

Ko en Hannie Brasser net terug uit Gambia met speciale trommel (foto: Omroep Zeeland)

Medische kliniek

Ko en Hannie Brasser uit Aagtekerke zijn net terug uit Gambia waar ze een medische kliniek hebben gebouwd. Dankzij hun stichting Steun en Opbouw Gambia konden ze dit met hulp van sponsoren financieren.

Lees ook:

Flamingo's in het Grevelingenmeer (foto: Pieter Kole uit Schore)

Tropische bestemming

Wie flamingo's ziet, denk meteen aan een tropische bestemming. Maar de ervaren vogelspotter weet inmiddels dat in de Grevelingen tussen Bruinisse en Battenoord de ideale plek is om in de winter flamingo's te spotten.

Een koude zonnige winterdag. (foto: Anne-Marie van Iersel Via Omroep Zeeland Flickr )

Het weer

Vandaag is het op de meeste plaatsen de hele dag droog. Er is flink wat ruimte voor de zon. Het wordt maximaal 6 graden bij een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Vanavond en vannacht zijn er brede opklaringen en gaat het licht vriezen.