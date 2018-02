Deel dit artikel:











Man ontvoerd en mishandeld in Vlissingen

In Vlissingen is gistermiddag een man ontvoerd in zijn eigen auto. In de straat Sterkenburg zou hij toevallig een vechtpartij hebben gezien. Toen hij wilde wegrijden werd hij door de ruziemakers bedreigd met een wapen en ontvoerd naar een parkeerplaats in het Nollebos.

Man ontvoerd en mishandeld in Nollebos (foto: HV Zeeland) Bij de parkeerplaats aan de Zwanenburgseweg in Vlissingen wist de 20-jarige man te vluchten en belde hij rond 14.45 uur de politie. Agenten troffen het slachtoffer onder het bloed aan, brachten hem naar de huisartsenpost en daarna naar het bureau om aangifte te doen. Bedreigd met een vuurwapen Op het bureau vertelde de man dat hij, terwijl hij in zijn auto op een vriend zat te wachten, getuige was van een ruzie tussen twee mannen die in een tuin rake klappen uitdeelden. Toen hij samen met de vriend wilde wegrijden, kwamen de twee ruziemakers en twee andere jonge mannen op de auto af. Onder bedreiging van een wapen werd hij in zijn eigen auto meegenomen naar de parkeerplaats bij park Westduin. De Ford Ka van het slachtoffer. (foto: HV Zeeland) Nadat de man ontsnapte, namen ook zijn belagers de benen. De auto bleef achter op de parkeerplaats. Een uur na de melding hield de politie de vier verdachten aan in een woning aan de Sterkenburg. De vier mannen zijn voor verhoor overgebracht naar het politiecellencomplex. Getuigen gezocht Volgens het slachtoffer stonden er meer mensen te kijken naar de ruzie die rond 14.20 uur in de tuin bij de woning aan de Sterkenburg plaatsvond. De politie wil deze mensen graag spreken en is ook op zoek naar personen die de Ford Ka van het slachtoffer naar de parkeerplaats aan de Zwanenburgseweg hebben zien rijden. Getuigen kunnen zich melden bij de politie.