Drenkeling uit Vlissingse jachthaven gered

Omdat niet meteen duidelijk was of de persoon het enige slachtoffer was, werd een zoekactie gestart. (foto: HV Zeeland)

De melding kwam rond 19.34 uur binnen. Omdat in eerste instantie niet duidelijk was hoeveel personen in het water lagen, werd er een zoekactie gestart en kwamen duikploegen ter plaatse. Die zijn uiteindelijk niet het water in geweest. Hulpdiensten troffen verder niemand in het water aan.

Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.