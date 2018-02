Middelburger met cocaïne opgepakt

De agenten troffen een kleine hoeveelheid cocaïne aan. (foto: Wijkagent Middelburg)

De politie hield aan het begin van de nacht een auto staande in de Piet Heinstraat Middelburg. Toen de agenten het voertuig controleerden roken ze een sterke drugslucht, maar tijdens de doorzoeking van de auto werden geen drugs aangetroffen. Wel had de bijrijder, een 21-jarige Middelburger, spullen bij zich waardoor de agenten vermoedden dat er mogelijk een drugsdeal gaande was.

De man droeg onder andere meerdere telefoons, 300 euro en een 'grinder' om softdrugs te vermalen bij zich. Toen de agenten aankondigden dat de mannen mee moesten naar het bureau voor onderzoek, ging de Middelburger er vandoor.

Trap tegen bovenlichaam

De agenten zetten de achtervolging in en zagen hoe de man onderuit ging nadat hij over een haagje een tuin in sprong. Toen een van de agenten dezelfde sprong maakte, zag de Middelburger kans om hem tegen zijn bovenlichaam te trappen. De agent raakte hierdoor gewond.

De man werd opgepakt en bleek een kleine hoeveelheid cocaïne bij zich te hebben. Hij is naar het politiecellencomplex gebracht voor verder onderzoek. De agent heeft aangifte gedaan van mishandeling. De bestuurder van de auto, een 21-jarige Litouwer, mocht na het onderzoek aan zijn kleding het bureau weer verlaten. Bij hem werden geen verdovende middelen aangetroffen.