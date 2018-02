Duinopgang Westenschouwen wordt waar herdenkingsoord

De één vindt het een mooi gebaar, voor de ander hoeft dat herdenken van overledenen in het openbaar niet zo. "Je zit te genieten van de natuur en de zee en wordt dan geconfronteerd met de dood. Ik vind het niks", zegt een man die op een bankje in de zon zit.

Troost

En toerist die naar de gedenkplaatjes met namen, data en teksten staat te kijken, vindt het juist mooi. "Het doet me wel wat. Het is een bijzondere plek en ik kan me voorstellen dat mensen hier troost uit putten."

Ook Duitsers hangen herdenkingsplaatjes bij de duinopgang naar het strand van Westenschouwen (foto: Omroep Zeeland)

Navraag bij de gemeente Schouwen-Duiveland leert dat de herinneringsplek spontaan is ontstaan. "Iemand is daar ooit mee begonnen en anderen hebben dat voorbeeld gevolgd. Wij hebben er op deze plek geen moeite mee zolang mensen het even melden en niet al te grote gedenkplaatjes plaatsen. We kunnen ze eventueel helpen met het bevestigen van het plaatje."

Niet de bedoeling

Anders is dat voor een bankje halverwege het Duinhoevepad in Burgh-Haamstede. Ook daar zijn een stuk of zes gedenkplaatjes aan het bankje bevestigd. "Hier is dat zeker niet de bedoeling, al gaan we vooralsnog niet actief handhaven", zegt een gemeentewoordvoerder.

Bankje met gedenkplaatjes bij strandovergang Duinhoevepad in Burgh-Haamstede waar dat niet is toegestaan (foto: Erik Peeters)

Herinneringsbos en bermmonument

In Zeeland zijn verschillende officiële plekken waar overledenen herdacht kunnen worden. Bijvoorbeeld met een boompje in een herinneringsbos. Maar er zijn dus ook locaties die spontaan tot een herdenkingsoord zijn omgedoopt. Dat geldt bijvoorbeeld voor de bermmonumentjes aan de kant van de weg. Meestal worden die gedoogd, zolang ze maar geen gevaar voor het verkeer vormen.

