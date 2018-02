Deel dit artikel:











Moss verrast met EP Human Heart

Indierockband Moss heeft voor het eerst in zijn bestaan een EP uitgebracht. Op Human Heart staan vier tracks, waaronder de single Why Don't You. De muziek klinkt iets elektronischer dan het vorige album Strike, 'maar het is nog steeds Moss', zegt zanger/gitarist Marien Dorleijn.

Moss (foto: Harry Brieffies) Het idee van een EP sprak oud-Middelburger Marien Dorleijn eerst niet aan: "Ik heb nooit begrepen wat een EP nu moet voorstellen. Ik hou niet van EP's, veeeeels te kort en draai liever hele platen, en ik heb daarom met de jongens altijd met erg veel plezier aan Moss platen gewerkt." Energie De tour rond de verschijning van het album Strike heeft de bandleden naar eigen zeggen veel energie gegeven: "Nee, we gaan niet stoppen, dat zeker niet. Strike was een te fijne ervaring. Wat fijn om jullie in grote getale te zien bij onze optredens en dat gaf ons veel energie, zó veel energie dat we nu effe tussendoor een EP hebben gemaakt." Moss bestaat sinds 2003 en heeft vijf albums uitgebracht.