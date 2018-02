Lesley Kerkhove wint van zusjes Williams

Lesley Kerkhove heeft met Demi Schuur de zusjes Williams verslagen (foto: Omroep Zeeland)

De 36-jarige Serena Williams maakte haar rentree in de ontmoeting met Lesley Kerkhove en Demi Schuurs nadat ze in september was bevallen van een dochter. Haar eerste officiële wedstrijd na haar overwinning in de Australian Open van 2017 was nog geen groot succes, want Schuurs en Kerkhove namen al snel in de wedstrijd de overhand.

Kerkhove en Schuurs stonden voor het eerst samen als duo op de baan, maar dat was niet aan het spel te merken. De eerste set won het Nederlandse duo al overtuigend met 6-2. Vervolgens trokken de Nederlanders de wedstrijd definitief naar hun hand in de tweede set met 6-3.

Ongeloof

Kerkhove stond versteld van het resultaat. "Het is ongelofelijk", was de eerste reactie van Lesley Kerkhove na afloop. "We speelden voor het eerst samen voor een groot publiek en dat tegen de zusjes Williams. Dan is dit resultaat natuurlijk geweldig."