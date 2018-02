Zilveren medailles voor Verschuure en broers Petersen op NK

Monique Verschuure (foto: Omroep Zeeland)

In tegenstelling tot Monique Verschuure kwamen de Zeeuwse mannen niet in aanmerking voor de medailles bij het NK 10 kilometer in Schoorl. Neal Bouterse uit Middelburg was de beste Zeeuw op een dertigste plaats in 31 minuten en 46 seconden, maar de 24-jarige loper was niet helemaal tevreden over zijn wedstrijd.

Ook Tim van den Broeke uit Vlissingen had op meer gehoopt dan een 47e plaats in 32 minuten en 30 seconden. Bij de mannen finishte Niek den Exter uit Terneuzen als derde Zeeuw op een 56e plaats in een tijd van 32 minuten en 46 seconden.

NK Indoor

Naast het NK op de weg stond ook het NK Indoor voor junioren op het programma in Apeldoorn. Daarin verzekerden de gebroeders Petersen uit Hansweert zich van een medaille. Zo liep Bereket Petersen bij de junioren B naar een tweede plaats op de 3000 meter in exact negen minuten. Zijn tweelingbroer Bezuayehu Petersen nam ook een zilveren medaille mee naar huis met een tijd van vier minuten en zeven seconden op de 1500 meter.