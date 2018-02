FFA-winnares Asma Jahangir overleden

Asma Jahangir (L), ontving in 2010 haar Four Freedoms Award uit handen van Scott Roosevelt, achterkleinzoon van Franklin en Eleanor Roosevelt. (foto: ANP Foto)

Haar dochter maakte gisteren bekend dat Jahangir overleed aan een hartaanval in de stad Lahore. Jahangir zette zich als advocaat en mensenrechtenactivist vooral in voor minderheden in de verdrukking. Zo streed ze onder meer voor vrouwen die werden bedreigd door moslimextremisten, steunde ze christenen toen ze werden beschuldigd van godslastering en sprak ze zich uit over het machtsmisbruik van het militaire establishment en de geheime diensten in Pakistan.

Four Freedoms Award

Dokter Asma Jahangir was in 2010 in Middelburg om een Four Freedoms Award in ontvangst te nemen. Ze werd onderscheiden voor haar inzet voor de Vrijheid van Godsdienst. Toenmalig koningin Beatrix was daarbij aanwezig.