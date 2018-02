Sound of Lighthouse brengt single Be My Lover uit

Slapende indiaan

In de video is een berg te zien die eruit ziet als een slapende indiaan. Het verhaal gaat dat hij verlaten werd door zijn geliefde en hij besloot te gaan slapen tot ze bij hem terugkwam. Ze kwam niet terug en de slapende indiaan ligt er nog steeds.

Be My Lover gaat over iemand die alles over heeft voor degene waar hij/zij van houdt. Josie: "Vaak zien we dit bij onzekere mensen die bang zijn om alleen gelaten te worden en alles op alles zetten om die persoon bij zich te houden. De boodschap is, echte liefde hoeft niet vastgehouden te worden en kan niet afgedwongen worden. Het is er."

Josie Kneepkens en DJ Renegato vertrokken in 2014 vanuit Zeeland naar Spanje om muziek te maken. De muziek is een mix van pop, dance, ambient en lounge. In 2015 verscheen het debuutalbum Salida del Sol.