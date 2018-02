Drie maanden verkeershinder in Goes (foto: Gemeente Goes)

De kruising en spoorwegovergang tussen de Buys Ballotstraat en de Patijnweg in Goes gaan op de schop. De overgang is daardoor twaalf tot veertien weken afgesloten voor het verkeer.

De Buys Ballotstraat wordt vrijdagavond afgesloten. Het verkeer dat normaal gesproken via de Buys Ballotstraat naar het centrum van Goes gaat, wordt omgeleid via de Deltaweg. Het verkeer dat naar Kloetinge moet, wordt via de spoorwegovergang bij de Van Hertumweg geleid. Wie vanuit Kapelle richting Goes wil, kan niet over de Patijnweg, maar moet via de Oostmolenweg omrijden.

Fietsers

Fietsers kunnen tijdens de afsluiting niet door de Buys Ballotstraat. Zij moeten gebruikmaken van de spoorwegovergang in de Kloetingseweg.

Verdubbeld

De Patijnweg richting Kapelle wordt verdubbeld. Hierdoor moet de doorstroming beter worden. In de Buys Ballotstraat wordt het fietsverkeer eerder gescheiden van het autoverkeer. Bovendien wordt de kuil bij de spoorwegovergang aangepakt.

Fietsstraat

Tussen de Koningin Wilhelminastraat en de rotonde Kazerneplein bij de Oranjeweg wordt een fietsstraat aangelegd. In de Lewestraat in Kloetinge worden de voorsorteervakken bij de stoplichten weggehaald, zodat fietsers meer ruimte krijgen.

De verwachting is dat het werk 12 tot 14 weken gaat duren. In het najaar wordt de spoorwegovergang in de Buys Ballotstraat aangepakt. ProRail gaat dan een vrijliggend fiets- en voetpad aanleggen. Dat werk is naar verwachting eind 2018 klaar.