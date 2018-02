'Moeder' Dorien heeft jaar om afscheid te nemen van 'haar' archief

Het Zeeuws Archief beheert al documenten van de voormalige waterschappen van boven de Westerschelde. Dat wordt nu dus gecomplementeerd met het archief van het voormalige Waterschap Zeeuws-Vlaanderen. In het gebouw van het waterschap in Terneuzen staan de verhalen over de polders, dijken en dijkgraven netjes opgesteld in zo'n dertig metalen archiefkasten.

Ik ben hier als een kind in een snoepwinkel." Daniël Obbink, Zeeuws Archief

Namens het Zeeuws Archief komt Daniël Obbink een kijkje nemen bij Van Rijsbergen. Hij schept er veel genoegen in. "Ik ben hier als een kind in een snoepwinkel." Hij en zijn collega's van het Zeeuws Archief staan niettemin voor een flinke klus. Ze hebben iets meer dan een jaar om de aanwezige archiefstukken te leren kennen. Gelukkig voor hen is een gedeelte al gedigitaliseerd, maar er blijft nog een behoorlijk gedeelte over om te inventariseren.

Daniël Obbink neemt beheer waterschapsarchief Zeeuws-Vlaanderen over (foto: Omroep Zeeland)

Met trots laat Van Rijsbergen een aantal pronkstukken zien van de verzameling. Vooral bij de oude kaarten beginnen de ogen van Obbink te glimmen. Helemaal als de oudste getekende kaart van het archief tevoorschijn komt, uit 1612. Dorien heeft vooral de moderne stukken van het Zeeuws-Vlaamse waterschap mogen ontvangen maar vindt het oudste gedeelte het mooist. "Er worden hier verhalen verteld over het droogmaken en drooghouden van de polders van Zeeuws-Vlaanderen. Iedere polder had een apart bestuur."

Lange rijen met Zeeuws-Vlaams waterschapsarchief (foto: Omroep Zeeland)

Het bijna 900 meter lange archiefmateriaal wordt niet, zoals met de archieven van het voormalige Waterschap Zeeuws Eilanden, naar Middelburg gebracht, maar behoudt de plek in Terneuzen. Wie het vanaf 2019 wil inzien, moet via het Zeeuws Archief een afspraak maken. In totaal beslaan de Zeeuwse waterschapsarchieven meer dan twee kilometer.