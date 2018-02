Celstraf voor bedreiger Zeelandia

De rechtbank van Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

De uitspraak is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie. Dat betekent dat de man behalve de celstraf, ook een contact- en locatieverbod krijgt. Ook komt de man onder toezicht van de reclassering te staan. Tijdens de zitting van twee weken geleden gaf de officier van justitie aan zwaar te tillen aan de bedreigingen. Niet alleen omdat de man in mei vorig jaar voor eerdere bedreigingen werd veroordeeld, maar vooral vanwege de ernst van de bedreigingen.

Brandbommen en keel doorsnijden

De man dreigde met brandbommen en stuurde in augustus een mail naar verschillende collega's van een eindverantwoordelijke. In die mail stelde hij dat hij die eindverantwoordelijke zou afmaken met een karabijn en zijn keel zou doorsnijden. De bedreigde eindverantwoordelijke huurde beveiliging in en deed trainingen om bij een eventuele confrontatie met de verdachte om te kunnen gaan.

De verdachte is een oud-medewerker en kan zijn verleden bij Zeelandia niet loslaten, maar zegt dat wel te willen. Zowel justitie als zijn advocaat drongen daarom bij de rechtbank aan op behandeling van de man. Ook de man denkt dat hij het boek Zeelandia alleen kan afsluiten met hulp.

Hoger beroep

De man uit Zierikzee heeft laten weten in hoger beroep te gaan.

