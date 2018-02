Geen diploma, maar toch kok in een restaurant

Na haar studie heeft Farah een aantal maanden door Italië gereisd. Tijdens haar reis deed ze veel ervaring op in de Italiaanse keuken. In oktober kreeg ze de vraag om in het nieuwe, Italiaanse restaurant van Bianca Baake in Vlissingen te komen werken. "Eigenlijk wilde ik opnieuw gaan reizen, maar vlak voor de opening van het restaurant had Bianca nog steeds geen kok. Toen heb ik besloten om in Nederland te blijven."

Bij de zoektocht naar een kok vond ik het belangrijk dat diegene een passie heeft voor de Italiaanse keuken en die passie heeft Farah." Bianca Baake, restauranteigenaar

De zoektocht naar een kok was volgens de eigenaresse erg lastig. Het was voor haar dan ook logisch om verder te kijken dan mensen met een diploma. "Bij de zoektocht naar een kok vond ik het belangrijk dat diegene een passie heeft voor de Italiaanse keuken en die passie heeft Farah."

Bianca en Farah willen koks met een diploma niet tekort doen, maar die zijn schaars in Zeeland. Farah: "Ik werk nu in een kleine keuken en bepaal samen met Bianca de gerechten, dat werkt goed. Maar werken als chef-kok in een groot restaurant is een stuk lastiger zonder diploma."

Haar bazin vult aan: "Er zijn natuurlijk bepaalde regels waar je je aan moet houden in de keuken. Kennis van allergenen is bijvoorbeeld verplicht, maar die heeft Farah door ervaring opgedaan. "Ik heb mijn diploma Sociale Hygiëne, dus dat lost zich op andere manieren op." Farah is blij met de kans die ze heeft gekregen. "Ik doe veel meer leuke dingen dan hiervoor. Ik heb zelf de keuze gemaakt om dit te gaan doen en daar ben ik ook echt wel heel trots op."

Tekort aan personeel blijft oplopen

Het tekort aan horecapersoneel is in de afgelopen maanden opgelopen. Verschillende instanties doen er van alles aan om het tekort tegen te gaan, bijvoorbeeld door werkzoekenden om te scholen. Horecagelegenheden maken ook eerder de keuze om iemand aan te nemen zonder ervaring of diploma.