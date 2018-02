'Ze moeten m'n spullen niet kapot maken'

"Moord en brand. Ik heb een boos gevoel", zegt De Nooijer. "Ze mogen best aan mijn spullen zitten, maar ze moeten niks vernielen. Het bewust kapotmaken, daar heb ik een hekel aan. Ik schat dat de schade tussen de drie- tot vijfduizend euro is. En er was niets te halen geweest." Het was voor het eerst dat De Nooijer met vernielingen te maken kreeg. "Ze hebben in het verleden weleens op de boot geslapen, maar toen is er niets gestolen of vernield."

Hoofdpijndossier voor de politie

Het begint een aardig hoofdpijndossier te worden voor de politie. De diefstal van buitenboordmotoren in Zeeland is het afgelopen jaar bijna verdrievoudigd. Werden in 2016 nog 47 motoren ontvreemd, in 2017 waren dat er 122. Vooral de jachthavens rond het Veerse Meer zijn in trek.

De Nooijer snapt dat het lastig is om de dieven te betrappen. "De politie komt onregelmatig 's nachts poolshoogte nemen, maar die kunnen ook niet continue aanwezig zijn. Datzelfde geldt voor de havenmeester." Hij is er van overtuigd dat als zijn buitenmotor nog aan de boot had gehangen, dat die weg was geweest. "Want daar is het ze uiteindelijk gewoon om te doen. Maar sinds vorig jaar wat buitenboordmotoren gestolen werden haal ik 'm van de boot af."

