Eindelijk weer een echte optocht in Terhole

In het dorp zijn ze blij dat de optocht dit jaar weer volledig is. "Eindelijk kan het weer", lacht Arnold van Driessche. "En we hebben een strakblauwe lucht." Arnold zit achter de organisatie van de optocht. "De afgelopen jaren was het natuurlijk erg jammer dat het weer slecht was."

Storm

Door onweer, hagel en zware windstoten mochten er vorig jaar geen grote praalwagens meedoen aan de optocht. Ook een jaar eerder was het raak. Toen werden door een zuidwesterstorm de wagens uit de optochten gehaald. Er was risico op afwaaiende onderdelen. De loopgroepen deden wel hun rondje door het dorp.

Carnavalsoptocht in Terhole (foto: Omroep Zeeland)

Kapotte wagen

Toch was er een klein beetje pech in Terhole. Er zouden eigenlijk negen grote wagens starten, maar eentje is gisteren kapot gegaan. "Die moeten vandaag de boel repareren zodat ze morgen nog in Kloosterzande kunnen rijden."

Ook de optocht van Nieuw-Namen was voor het eerst in drie jaar weer als vanouds. Daar hadden twaalf grote wagens zich aangemeld.

Lees ook: