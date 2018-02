Nagebouwd lego-Scheldetheater staat nu in Scheldetheater

De replica van het Scheldetheater is in twee maanden gebouwd (foto: Omroep Zeeland)

Patrick Pieters en Herbert Kindt over de verhuizing van het legobouwwerk

65 dagen bouwden werknemers van het werkleerbedrijf (WLB) aan de replica van het Scheldetheater. In het bouwwerk zitten veel details. "De stoeltjes en tafeltjes staan er ook in", zegt Herbert Kindt van WLB Zeeland. "Het is zo realistisch mogelijk nagebouwd." Het gebouw was al af, maar moest vervoerd worden naar het echte Scheldetheater. "Daarom hebben we het uit elkaar gehaald en nu moeten we het weer opbouwen."

Patrick Pieters, de architect van het mini-Scheldetheater, is trots op het eindresultaat. "Prachtig als je zoiets van lego kan maken. Ik ben erg trots dat ik hier aan heb mogen meewerken. Het was wel een uitdaging."

Eind deze week moet de replica van lego weer in elkaar zitten en is het te bewonderen in het Scheldetheater in Terneuzen.