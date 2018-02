Minister blij met positieve houding in Zeeuwse zorg

Minister Bruno Bruins ervaart hoe het is om te leven met een beperking (foto: Omroep Zeeland)

Het was voor de nieuwe minister Bruno Bruins (54) een kennismakingsbezoek met de Zeeuwse zorg. Aanvankelijk zou hij ook nog naar GGZ-instelling Emergis in Kloetinge gaan en 's avonds naar een bijeenkomst in Vlissingen, maar het bezoek was verkort.

Bruins voorganger Edith Schippers hamerde op samenwerking tussen het ADRZ in Goes en ZorgSaam in Terneuzen. Maar die samenwerking mislukte. Hoe nu verder? "Die vraag heb ik hier natuurlijk ook gesteld", zegt minister Bruins. "Maar het heerlijke is dat men hier zegt: problemen zijn er om achter je te laten, laten we naar de toekomst kijken, want alleen daarmee is de regio geholpen. Het is Zeeland voor Zeeland."

Als er 'een kink in de kabel zit wat betreft de samenwerking' bood Bruins wel aan om als Rijksoverheid te helpen.

Als ik het goed geproefd heb, ziet men in de regio hier veel kansen om de samenwerking goed te maken." Minister Bruno Bruins over Zeeuw

Bruins prees vervolgens de wil om kansen tot samenwerking in de Zeeuwse zorg te blijven zoeken: "Er wordt gezocht naar samenwerking tussen ziekenhuizen en de GGZ-instelling in Zeeland. Mensen zoeken voor de zorg, mensen behouden voor de zorg, mensen winnen voor stageplaatsen en die ook aanbieden, zijn praktische oplossingen."

De minister luisterde geblinddoekt naar een presentatie van Stimul Nederland, zorg-ethisch lab. Stimul wil mensen in de zorg laten ervaren hoe het is om met een beperking te leven en hoe het voelt om zorg te krijgen. Bruins, die dus even blind door het leven ging, vond het een bijzondere ervaring: "Je hebt voor alles hulp en begeleiding nodig." De koffie en het gebak liet hij daarom uit voorzorg staan.