'Kleine zelfbouwhuisjes voor dak- en thuislozen'

Dit is een prototype van een Tiny house (foto: Omroep Zeeland)

Vlissingen is volgens Janse de centrumgemeente voor dak- en thuislozenopvang in Zeeland. Centraal daarin staat het Witte Huis in de Vlissingse binnenstad. Dit is vooral een plaats om 's avonds te eten en 's nachts te slapen. Overdag zijn de bewoners, die vaak kampen met een drank- en drugsverslaving, aangewezen tot een leven op straat.

"Is het college het met de SGP eens dat deze mensen, vooral tijdens koude winterdagen, ook overdag een menselijk bestaan moeten hebben en niet op straat hoeven te leven?", vraagt Janse in de vragen aan het college.

Voordelen

Janse noemt drie grote voordelen van het plaatsen van 'tiny houses' voor dak- en thuislozen: Er komt een eind aan dak- en thuisloosheid, er zijn geen groepjes verslaafden meer op markante plaatsen in de stad, en mensen met verslaving of sociale problematiek zijn eenvoudig te vinden door de hulpverlening.

Van het type huisjes dat Janse op het oog heeft zijn er in Nederland nu zo'n vijftig geplaatst. Ze worden verkocht als zelfbouwwoning onder de naam 'minder huis, meer leven'. Het zijn moderne, verplaatsbare woningen voor maximaal vier personen. De woningen zijn voorzien van zonnepanelen, een watertank op het dak en een warmtepomp.

Het interieur heeft onder meer een slaapbank en een badkamer. Ook is er een terras. De huisjes kunnen in principe overal worden neergezet.