Van Leiden en Fitsch volgend seizoen weer in Hoek-shirt

Gert-Jan van Leiden viert in 2015 een treffer voor Hoek (foto: Orange Pictures)

Gert-Jan van Leiden speelde twee seizoenen voor Hoek (2013 tot en met 2015), daarna vertrok hij naar ADO'20 in Heemskerk. Dat deed hij omdat hij daar op dat moment werkte en woonde. Vorig seizoen werd Van Leiden kampioen met ADO'20 in de hoofdklasse en speelt dit seizoen in de Derde Divisie.

Fitsch keert na één seizoen terug bij Hoek (foto: Sjaak van der Salm)

Lionel Fitsch verliet Hoek afgelopen zomer. Hij vertrok naar Barendrecht, waar hij, mede door blessures, nooit een basisplaats veroverde. Fitsch speelde van 2011 tot en met 2017 voor Hoek.

Rik Impens, die aan zijn eerste seizoen voor Hoek bezig is, heeft aangegeven nog een extra jaar te willen blijven. Eerder werd al bekend dat Reguillo Vandepitte en Jordi de Jonghe langer zouden blijven. Daar tegenover staat het vertrek van Birgen Martens, Bram Leroy en Aaron Verwilligen.