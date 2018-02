Deel dit artikel:











Kamervragen over CBS-klachten Zeeuwse uiensector

Tweede Kamerlid Joba van den Berg (CDA) uit Goes wil opheldering van de minister van Economische Zaken over de manier waarop het CBS de Zeeuwse uienoogst berekent. De sector klaagt erover dat het CBS de oogst keer op keer te rooskleurig voorspelt. Als een goede oogst wordt verwacht, krijgen de telers minder per kilo. Maar vaak is de oogst uiteindelijk kleiner dan het CBS had verwacht, waardoor de telers achteraf gezien meer voor hun uien hadden kunnen krijgen.

Uien in het water (foto: Anne-Marie van Iersel) Afgelopen vrijdag stelde uienteler Kees Hanse uit Zierikzee de handelswijze van het CBS aan de kaak in het radioprogramma Zegt U Het Maar van Omroep Zeeland; zaterdag herhaalde hij zijn kritiek op televisie. Dit was voor Joba van den Berg en haar partijgenoot Geurts aanleiding om bij de minister aan de bel te trekken. Zij vragen minister Eric Wiebes van economische zaken hoe de schattingen van de oogstraming in de akkerbouw tot stand komen en met welk doel deze oogstramingen worden opgesteld. Ook willen ze een reactie op de klachten van Hanse dat 'de uienoogst keer op keer naar beneden wordt bijgesteld' en dat 'dat funest is voor de uienhandel'. Ze vragen verder of Wiebes denkt dat de cijfers van het CBS invloed hebben op de prijszetting en de handel en willen weten of hij bereid is om te bekijken hoe dat kan worden voorkomen. Lees ook: Uienteler roept op tot boycot CBS