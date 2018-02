Zeeland wordt wakker: SGP-tiny houses, Kamervragen over uien en een lego-Scheldetheater

Een tiny house is een kleine, zelfvoorzienende woning (foto: Omroep Zeeland)

Zelfbouwhuisjes voor dak- en thuislozen

De SGP in Vlissingen wil dat de gemeente kleine verplaatsbare huisjes plaatst voor dak- en thuislozen. Fractievoorzitter Lilian Janse-Van der Weele doet deze oproep in raadsvragen aan burgemeester en wethouders van Vlissingen.

Uien (archieffoto) (foto: Omroep Zeeland)

Kamervragen over CBS-klachten uiensector

Tweede Kamerleden willen van de minister van Economische Zaken weten of het klopt dat het CBS de Zeeuwse uienoogst vaak te rooskleurig voorstelt. Dat scheelt de telers veel geld.

Sinds de oplevering van het nieuwe plein is er sprake van wateroverlast (foto: Omroep Zeeland)

Schoondijke: problemen op het nieuwe plein

Het vernieuwde dorpsplein in Schoondijke kan nog niet op het enthousiasme rekenen van alle inwoners van het Zeeuws-Vlaamse dorp. Sinds dat het plein op de schop is gegaan, is er sprake van wateroverlast. Verder zou het plein onveilige verkeerssituaties opleveren.

De replica van het Scheldetheater is in twee maanden gebouwd (foto: Omroep Zeeland)

Lego-Scheldetheater

Het mini-Scheldetheater dat bestaat uit duizenden legosteentjes en is gemaakt door werkleerbedrijf Blokpunt is naar de plek gebracht waar het uiteindelijk komt te staan. In het Scheldetheater in Terneuzen wordt het legobouwwerk deze week opnieuw in elkaar gezet.

Vlissingen bij het windorgel (foto: Gerda Hubregtse)

Het weer

Vandaag schijnt de zon volop. Vanmiddag trekt er vanuit het westen een beetje sluierbewolking over. Er waait een matige tot krachtige zuidenwind en het wordt 6 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het koelt af tot rond het vriespunt.