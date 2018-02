Auto te water bij Scherpenisse

Bij de Poortvlietsedijk (N286) tussen Scherpenisse en Poortvliet is vanochtend een personenauto te water geraakt. (foto: HV Zeeland)

Het ongeluk gebeurde kort na 5.00 uur op de Poortvlietsedijk (N286) tussen Scherpenisse en Poortvliet. De personenauto raakte door nog onbekende oorzaak in de berm, schoot van de dijk en belandde vervolgens in een watergang. De bestuurder kon zelf uit de auto komen. Na onderzoek door de ambulancebroeders bleek dat de man niet veel meer had opgelopen dan een nat pak.