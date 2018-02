Deel dit artikel:











Meer werk voor Zeeuwse mbo'ers

Het aantal vacatures voor mensen met een mbo-diploma in Zeeland is het afgelopen jaar opnieuw gestegen. Er waren 7700 vacatures in 2017, dat zijn er 1200 meer dan het jaar daarvoor en zelfs 2000 meer dan in 2015. Dat blijkt uit onderzoek van de Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) en uitkeringsinstantie UWV.

Veel vacatures voor mbo'ers in de horeca (foto: Omroep Zeeland) Veruit de meeste vacatures zijn er voor mbo'ers met een opleiding in de richting 'gastvrijheid', zoals de horeca en op campings. In de periode dat de nieuwe mbo'ers hun school verlaten (maart tot en met augustus) waren er 2150 van dergelijke banen beschikbaar. Op grote afstand gevolgd door nummer 2 in onze provincie: de vacatures voor winkelpersoneel (retail) met 1100 banen. Op de derde plaats pas komt de allergrootste werkgever in Zeeland: de zorgsector, met 510 banen. Grafiek Het Zeeuwse beeld is bijna gelijk aan de meeste andere Nederlandse regio's met veel toerisme: de horeca zoekt het hardst naar mensen. In enkele dichtbevolkte regio's met minder toeristen (zoals West-Brabant) zijn het de winkelbedrijven die nog harder op zoek zijn naar mensen met een mbo-diploma.