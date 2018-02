Oppe wordt de nieuwe trainer van TOP Arnemuiden

TOP Arnemuiden verzekert zich van nog een jaar Hoofdklasse (foto: Wendy Marteijn)

Dit seizoen begon Oppe als coach van OVVO/De Kroon, dat actief is in de Overgangsklasse B. Begin februari werd afscheid genomen van Oppe omdat de spelersgroep, ondanks op dat moment een koppositie in de competitie, geen vertrouwen had in een verdere samenwerking. Oppe speelde vroeger op het hoogste niveau korfbal.

Afgelopen weekend verzekerde TOP Arnemuiden zich van nog een jaar in de Hoofdklasse door verrassend te winnen van Tempo. De ploeg is de hoogstspelende club van Zeeland.

Lees ook: