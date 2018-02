A58 richting Vlissingen hele ochtend gestremd door ongeval A4

Het ongeluk gebeurde rond 9.00 uur tussen de afslag Bergen op Zoom Zuid en Hoogerheide. Volgens de ANWB ging het om een aanrijding tussen een persoon en een vrachtwagen. Hoe het slachtoffer er aan toe is, is nog niet bekend.

De A4 bij Bergen op Zoom in de richting van Antwerpen was de hele ochtend afgesloten in verband met het ongevalsonderzoek van de politie en bergingswerkzaamheden. Rond 12.20 uur ging de weg weer open. Het verkeer naar Antwerpen kon omrijden via Roosendaal (A58) en Breda (A16). Verkeer richting Vlissingen kon omrijden via Zierikzee (A59, A29 en N59).