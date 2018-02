Wildvreemden bezorgen Tiny een waardig afscheid

Op 9 december krijgt Sandra een telefoontje dat haar 31-jarige zus Tiny en haar moeder een ernstig auto-ongeluk hebben gekregen. "M'n moeder en zus waren net om boodschappen geweest. Het was slecht weer en ze raakten in een slip. Mijn moeder bleef rustig en liet de auto uitglijden in de berm, maar toen kwam er een auto van de andere kant aan. Met behoorlijke snelheid reed die op ze in. M'n moeder had heel veel botbreuken. Tiny was er slechter aan toe. Ze is nooit meer bij geweest. Ze had zwaar hersenletsel en is op 20 december overleden."

Geen uitvaartverzekering

De familie staat plotseling voor de taak om een uitvaart te regelen en te bekostigen. "We hebben alle papieren nagekeken, maar het bleek dat Tiny geen uitvaartverzekering had. Mijn ouders zijn hardwerkende mensen, maar moeten net als veel anderen toch ook de eindjes aan elkaar knopen. Ik vond het zo erg voor ze. Toen zag ik op Facebook dat je een Inzamelingsactie kan aanmaken en dat heb ik gedaan."

Tiny de Kubber uit Vlissingen overleed op 20 december 2017 na een ernstig auto-ongeluk (foto: Sandra Mamed)

De donaties stromen al snel binnen. In totaal wordt 4742 euro ingezameld. "Hiermee hebben we de crematie kunnen betalen. Het is echt hartverwarmend hoe mensen meeleven en willen helpen. Veel donateurs ken ik niet eens."

Donaties van twee tot 350 euro

De gedoneerde bedragen variëren van de twee tot 350 euro. "Die twee euro is me evenveel waard, iedereen heeft gegeven wat ie kon missen. Ik had nooit verwacht dat zoveel mensen dat zouden doen."

Sandra zamelde via Facebook geld in voor de crematie van haar zus Tiny (foto: Omroep Zeeland)

Tiny laat een dochtertje van anderhalf jaar oud achter. Volgens Sandra gaat het goed met haar. "Mijn broer heeft haar in zijn gezin opgenomen. Het is een vrolijke meid, ze is zich nog niet bewust van alles. Ze lijkt veel op Tiny, dat is heel mooi om te zien."