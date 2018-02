Ben Khedda maakt seizoen af bij GPC Vlissingen

Trainerscarrousel amateurvoetbal (foto: oz)

De Vlissingse trainer was in het verleden onder andere werkzaam bij Zeeland Sport en Veere. De trainer moet GPC Vlissingen, dat momenteel elfde staat in de derde klasse A, behoeden voor degradatie.

Ben Khedda gaat per direct aan de slag en zal komende zaterdag voor het eerst op de bank zitten bij de uitwedstrijd tegen Kruiningen. In de winterstop legde GPC Vlissingen Jack Wijnands vast als trainer voor het seizoen 2018/2019.

