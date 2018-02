Coby kiest voor zichzelf en wordt alsnog buschauffeur

Ze heeft altijd al iets met bussen gehad. Vroeger hadden ze als gezin pas heel laat een auto, waardoor ze veel met de bus gingen. "Daar is het begonnen. Verder ben ik gek op autorijden en dat doe ik dan ook het liefste in een grote auto. Een beetje stom, maar kleine auto's vind ik maar niks."



Toen Coby van Sas met een vriendin, die buschauffeur is, mee ging naar een familiedag van vervoersmaatschappij Connexxion, kon ze in een lesbus een rondje proberen. "Toen was ik helemaal verkocht en is het snel gegaan. Ik ben gaan solliciteren en voor ik het wist zat ik al achter het stuur. Ik moest natuurlijk theorie-examen doen en nu ben ik een aantal dagen per week, drie tot vier uur per week, aan het lessen", zegt ze.

Nu mijn dochter naar de middelbare school gaat, is het tijd voor mezelf. Om te doen wat ik echt leuk vind. " Coby van Sas (46) laat zich omscholen tot buschauffeur

Coby heeft vroeger de opleiding tot automonteur gedaan. "Ik ben ook als automonteur gaan werken, maar toen ik moeder werd, ben ik daarmee gestopt. Tijdens de basisschooljaren van de kinderen heb ik als huishoudelijke hulp gewerkt. Nu mijn dochter naar de middelbare school gaat is het tijd voor mezelf. Om te doen wat ik echt leuk vind."

Coby van Sas achter het stuur van een lesbus (foto: Omroep Zeeland)

Coby nam het besluit om zich te laten omscholen, en dat in een tijd dat buschauffeurs staakten voor een beter salaris en een verlaging van de werkdruk. Inmiddels zijn die problemen opgelost. Maar zelfs als die problemen er nog zijn, stapt ze niet meer van de bus: "Er is overal wel wat. Dit is wat ik leuk vind en daar ga ik voor. Wat ik ga verdienen weet ik nog niet en de druk moet ik nog ervaren."

Stoer

Ze vindt het heerlijk om achter het stuur te zitten van de twaalf meter lange bus. "Het voelt lekker om op die chauffeursstoel te zitten. Je voelt je wel stoer met zo'n groot stuur en met die lengte achter je", zegt Coby.