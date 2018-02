Deel dit artikel:











TIA-poli: voordeel voor patiënt èn ziekenhuis

De proef met de TIA-poli van het ADRZ is geslaagd. Het ziekenhuis in Goes gaat door met het aanbieden van alle onderzoeken op één dag aan patiënten met een TIA. Voor dementie-patiënten is met een vergelijkbare proef begonnen.

(foto: Omroep Zeeland) Neuroloog Gerben Plas: TIA-poli is een uitkomst De TIA-poli biedt voordelen voor zowel de patiënt als het ziekenhuis, zegt neuroloog Gerben Plas van het ADRZ. Voor de patiënten is het gunstig dat hersen- en bloedonderzoek, een hartfilmpje en een scan in één ochtend worden afgewerkt en dat de uitslag 's middags al beschikbaar is. De patiënt hoeft maar één bezoekje aan het ziekenhuis te brengen en zit veel minder lang dan vroeger in onzekerheid. Het ADRZ kan met de TIA-poli sneller en efficiënter werken. Dat scheelt tijd en geld. Een TIA (Transient Ischemic Attack) is een tijdelijke afsluiting van een bloedvat in de hersenen. De afsluiting wordt veroorzaakt door een bloedprop. Die bloedprop lost weer op. Daarom duren de klachten vaak maar een paar minuten. Bij een TIA zijn er geen blijvende gevolgen. Een TIA kan wel een voorbode zijn voor een herseninfarct, met blijvende hersenschade.

(bron: Hartstichting) Een nadeel volgens Gerben Plas is dat het complete programma op de onderzoeksochtend voor sommige ouderen te belastend is. Voor hen wordt daarom een uitzondering gemaakt. Het ADRZ werkt al langer met een speciale poli voor patiënten met borstkanker.