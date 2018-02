Geen Zeeuwen op de schaatsbaan, wel op de tribune

Van Terhole naar Pyeongchang om de Nederlandse schaatsers toe te juichen (foto: Deborah van Eerdenburg)

Deborah van Eerdenburg , Sonja Vervaet, Elly Broeckaart en Sonja de Witte uit Terhole hebben er vier jaar naar uitgekeken en eindelijk is het zover: ze zitten in Pyeongchang om de Nederlandse sporters toe te juichen tijdens de Olympische Winterspelen. De Zeeuwse dames hebben er vier jaar voor gespaard en genieten met volle teugen, zo vertelde Deborah in het radioprogramma 'Zeeland wordt Wakker':

Zeeuwse fans in Zuid-Korea

Natuurlijk zorgen de dames ervoor dat hun dorp Terhole ook een klein beetje in de spotlight staat. Met een groot spandoek staan ze stralend in het stadion waar de schaatswedstrijden vandaag plaatsvinden. Wat begon als een droom vier jaar geleden, is nu werkelijkheid geworden.

Drie dames uit Westkapelle maken het Olympisch Dorp onveilig in klederdracht. Erika Toutenhoofd, Jacqueline Cijsouw en Petra de Witte gaan liefst zo vaak mogelijk naar de Spelen, zowel Zomer als Winter. De feestjes vieren ze steevast in Zeeuwse dracht. Daarmee trekken ze veel bekijks. Het is dan ook al meer dan eens gebeurd dat ze met bekende Nederlanders op de foto gingen, zoals Patrick Lodiers, Humberto Tan en Jan-Peter Balkenende.