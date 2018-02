The Royal Engineers: negen 'supervette' shows in China

Met hulp van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de Nederlandse ambassade kwam een samenwerking tot stand tussen de band en concertpromotor MIRO-China, een toonaangevend agentschap voor westerse popmuziek in China. Op 8 maart start de band met een meet & greet op de Nederlandse ambassade in Beijing.

Het wordt een gekkenhuis daar

Zanger/toetsenist René Geelhoed is enthousiast: "Het zal een gekkenhuis worden daar. We hebben een heel leuke samenwerking met een goeie promotor en het wordt fantastisch. Het zijn negen supervette shows in grote steden, waaronder Sjanghai, Beijing, Xiamen, Shenzhe, Chengdu en Chongqing." Daar is wel een hele voorbereiding aan vooraf gegaan...

René Geelhoed van The Royal Engineers pal voor de trip naar China

De band heeft al eerder buiten Europa opgetreden. Begin 2017 maakte The Royal Engineers een korte tournee door de Amerikaanse staat Utah. De band speelde in Salt Lake City en Park City. De videoclip van de single Hit It & Do It Again is daar opgenomen. In het najaar verscheen het eerste volledige album: Rock 'n' Roll Will Never Let You Down.