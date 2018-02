Minister: valt mee met criminaliteit op Midden-Zeeland

Kustwacht landt op vliegveld Midden-Zeeland ter gelegenheid van de opening van de verharde baan. (foto: Omroep Zeeland)

Grapperhaus schrijft in zijn brief dat hij tot op heden geen signalen heeft ontvangen van 'ernstige mate van ondermijnende criminaliteit' op kleine vliegvelden. Hij haalt cijfers van de politie aan die zouden laten zien dat er in 2017 drie incidenten zijn geweest op of rond kleine luchthavens.

Risico's in kaart brengen

Toch noemt Grapperhaus inzicht in de aard en omvang van mogelijke problematiek belangrijk. Zo kwamen politie, OM, de marechaussee, de douane, de Belastingdienst en verschillende Zeeuwse gemeenten vorig jaar bij elkaar om de mogelijke risico's op kleine luchthavens in kaart te brengen. Dit voorjaar organiseert de Taskforce Brabant Zeeland een landelijke bijeenkomst voor alle burgemeesters met een kleine luchthaven in hun gemeente, de directeuren van deze luchthavens en andere betrokken partners.

Verzamelplaats voor criminele activiteiten

Dagblad Trouw meldde in januari dat partijen als politie, douane, marechaussee en gemeenten, de omgeving van kleine vliegvelden bestempelen als potentiële verzamelplaats voor criminele activiteiten. De marechaussee pleitte voor meer controle.

Directeur Enno Belderok van Vliegveld Midden-Zeeland zei toen dat hij geen aanwijzingen voor criminele activiteiten op of rond het vliegveld had. "Het is een kleine gemeenschap bij ons op het vliegveld. Er wonen mensen in de buurt, er woont zelfs nog een mevrouw op het vliegveld. Verhalen dat er 's nachts van alles gebeurt is klinkklare onzin."

Lees ook: