Van der Poel wil 30e seizoenszege in Hulst

Veldrijder Mathieu van der Poel hoopt dat hij zondag in Hulst zijn 30e overwinning van het seizoen kan bijschrijven. Vijf dagen voor de tweede internationale Vestingcross zegt hij alles op alles te zetten om dat doel te bereiken, en zo het record van Sven Nys te evenaren.

Van der Poel moet zaterdag in het Belgische Middelkerke winnen om in Hulst echt een kroon op zijn jaar te zetten. "Daar gaan we voor in ieder geval" zegt hij op Facebook.

Mathieu van der Poel was vorig jaar de eerste winnaar van de veldrit in Hulst. Hij kijkt daar met plezier op terug en noemt het parcours "een van de mooiste omlopen, zeker voor de toeschouwer." Het gegeven dat hem over vijf dagen een afdaling meer wacht dan vorig jaar spreekt Van der Poel wel aan. "Misschien rijdt dan toch nog iemand het water in."

Lees ook: