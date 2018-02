'Soms schep ik vijftig liter water uit de kelder'

"Het is niet te doen'

Zodra je het trapje naar de kelder afloopt, ruik je het al; vocht. "En dat is nieuw hoor. Pas sinds eind vorig jaar ruik je dat", aldus Tannie Goethals. De kelder is jarenlang gebruikt als voorraadkast en opslagplaats. Maar de chocola uit de winkel kan er niet langer bewaard worden. "Die slaat wit uit. Dat is niet te doen", verzucht ze.

Oorzaak bekend

Niet alleen bij de familie Goethals loopt de kelder regelmatig onder. Ook bij andere omwonenden is dat het geval. En de oorzaak is ook bekend. De rotonde, de oudste van Nederland, is weg en sinds eind vorig jaar ligt er een dorpsplein met veel stenen en een nieuwe riolering. Gemaakt van PVC, want dat moet wettelijk. Na regen stijgt het grondwaterpeil, maar kan het geen kant meer op en zo sijpelt het door de kelderwanden naar binnen.

De gemeente kent het probleem, maar kan er niks aan doen. "Je kelder is je eigen verantwoordelijkheid", zegt Goethals. Ook de verzekering doet niks. De gemeente zegt verder dat er door het veranderende klimaat nu eenmaal meer neerslag komt. "Het is lastig, zeker omdat het niet mijn schuld is, maar het is niet anders", verzucht Goethals.