Crowdfunding uitvaart: ouderwetse nabuurschap in een modern jasje

Sociale media worden ingezet om een uitvaart te betalen (foto: Omroep Zeeland)

"Crowdfunding voor een uitvaart is vaak een laatste redmiddel. We zien het vooral als jonge mensen plotseling overlijden. Zij hebben vaak geen verzekering of spaarpotje," zo laat een Zeeuwse uitvaartondernemer weten.

Online doneren: jongeren wel, ouderen niet

Uit een enquête van Multiscope onder duizend mensen in opdracht van uitvaartverzekeraar Nuvema blijkt dat jongeren het meest openstaan voor online doneren voor een uitvaart. Driekwart van hen zou online bijdragen aan een uitvaart van familie, vrienden of kennissen. Ouderen denken daar heel anders over. Tachtig procent van deze groep zegt nooit online een financiële bijdrage te gaan leveren aan een uitvaart.

Kimberley van Heumen uit Vlissingen startte een doneeractie op om de uitvaart van haar moeder te kunnen betalen (foto: Omroep Zeeland)

Recente Zeeuwse crowdfundingsinitiatieven voor uitvaarten Online inzameling voor de crematie van Tiny de Kubber uit Vlissingen:

https://www.facebook.com/donate/306171236562255/306175963228449 Online inzameling voor de begrafenis van Talitha Groenendijk uit Middelburg:

https://www.doneeractie.nl/begrafenis-voor-talitha/-15785 Online inzameling voor de uitvaart van Angeliek Eggen uit Middelburg:

https://nl.dreamordonate.com/dromen/uitvaart-voor-onze-lieve-mama-2/

Crowdfunding is ook business

Wat veel mensen niet weten is dat websites die doneeracties voor allerlei doelen faciliteren, daar zelf ook aan verdienen. De site doneeractie.nl houdt zes procent commissie in en rekent 85 cent transactiekosten per donatie. In het geval dat er tienduizend euro wordt ingezameld, houdt doneeractie.nl daar zeshonderd euro aan over plus 85 cent per donatie.

Ook dreamordonate.com vraagt vijf procent commissie over de donaties en rekent kosten per transactie.