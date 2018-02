Middelburg moet met financieel herstelplan komen

(foto: Omroep Zeeland | Foto: Tom Remijn)

Geen nieuwe veegmachine

Middelburg staat onder financieel toezicht van de Provincie Zeeland. De begroting van de stad is namelijk al een paar jaar achter elkaar niet sluitend. Daarom moet Middelburg een financieel herstelplan schrijven. Zonder zo'n plan keurt Zeeland de begroting van de gemeente niet goed en moeten allerlei maatregelen worden uitgesteld. Een Middelburgse veegmachine kan bijvoorbeeld nu al niet worden vervangen door een nieuwe van € 98.750, omdat de Provincie vindt dat die maatregel nog wel even kan wachten.

Het maken van een financieel herstelplan hoeft echt geen maanden te duren" Jo Annes de Bat, gedeputeerde Provincie Zeeland

Middelburg kreeg al uitstel

Het herstelplan had er eigenlijk al voor 1 januari van dit jaar moeten liggen, maar de Provincie gaf Middelburg eerder al uitstel tot 1 maart. Die termijn wordt nu verlengd tot 1 mei.

Extra hobbel zijn de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart. Gevolg is dat een nieuw Middelburgs college het financieel herstelplan zal moeten maken. Dat lijkt kort, maar volgens gedeputeerde Jo-Annes de Bat (Financiën) is dat goed te doen. "De gegevens zijn bekend en het oude college kan veel voorbereiden. Natuurlijk zijn heel veel gegevens al beschikbaar. Het nieuwe college zal vooral keuzes moeten maken en die vertalen in een financieel herstelplan."