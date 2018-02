'Risicovolle' proefboringen naar warmte

Gedeputeerde Carla Schönknecht (foto: Omroep Zeeland)

Respect

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat wil onderzoeken of het winnen van aardwarmte mogelijk is. Zeeland gaat akkoord mits dit 'veilig, milieuhygiënisch verantwoord, ruimtelijk inpasbaar en met respect voor natuur, cultuurhistorische waarden en het kostbare zoete grondwater gebeurt.'

Als er warmte kan worden gewonnen uit de aarde op de onderzochte locaties, is het de bedoeling dat glastuinbouwkassen in Brabant en op termijn ook in Zeeland verwarmd zullen worden met de aardwarmte.

Provinciebestuurder Schönknecht over de proefboringen, in gesprek met Marcel Decraene