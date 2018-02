'We nemen alleen nog maar bananendozen aan'

Stichting De Melkkan neemt alleen nog maar bananendozen aan (foto: Stichting De Melkkan)

Voor wie is De Melkkan er?

Stichting de Melkkan is een non-profitorganisatie die zich inzet voor mensen in Hulst en omgeving die rond de armoedegrens leven. Het gaat om mensen die net niet in aanmerking komen voor de Voedselbank of allerlei regelingen van de gemeente, maar die het wel heel erg goed kunnen gebruiken. Momenteel worden er zo'n 50 gezinnen (in totaal 150 mensen) geholpen.

We hebben een groot gebrek aan ruimte

De stichting moet de huidige locatie delen met zo'n twintig andere organisaties. Dat betekent dat er een groot gebrek is aan ruimte voor alle ingezamelde goederen. Eggermont heeft hierover al meerdere malen contact gehad met de gemeente, maar tot op heden heeft dat niets opgeleverd. "Wat ik niet begrijp is dat dit soort initiatieven in andere gemeenten wel wordt ondersteund. Waarom dan niet in de gemeente Hulst?"

We zijn het zat. Er is een hulpvraag, we willen graag mensen helpen, maar kunnen het op dit moment niet. En dat is frustrerend." Alex Eggermont - Stichting De Melkkan

Het is erg frustrerend

Eggermont is het meer dan zat. "Er is een hulpvraag, we willen mensen graag helpen, maar kunnen het op dit moment niet. En dat is erg frustrerend." De stichting heeft zelf al 't initiatief genomen en heeft al een aantal locaties op 't oog, waaronder drie lokalen van basisschool Nobelhorst in de Dullaertwijk. Eggermont heeft inmiddels ook al een gesprek gevoerd met het schoolbestuur en die zijn positief. "Het is nu wachten op de gemeente, die is nu aan zet."

Samen een oplossing bedenken

Wethouder Adri Totté is erg te spreken over Stichting De Melkkan. "Het is een prima burgerinitiatief. De stichting verricht goed werk en dat ondersteunen wij als gemeente van harte. "Maar dat wil niet zeggen dat de gemeente Hulst ook daadwerkelijk op korte termijn een oplossing heeft voor dit probleem. "Op dit moment heb ik binnen de verordeningen die we hebben op sociaal gebied daar weinig mogelijkheden toe."

In gesprek

Totté geeft wel aan dat hij met alle betrokkenen nogmaals in gesprek wil om te kijken wat er eventueel wel tot de mogelijkheden behoort om samen tot een passende oplossing te komen.

Een kringloopwinkel zou mooi zijn

Oprichtster Nadia de Loos hoopt dat er toch snel een oplossing wordt gevonden en ziet het al helemaal voor zich. "Wat zou het mooi zijn, wanneer we een eigen locatie hebben waar we alle spullen kwijt kunnen en waar we eventueel een kringloopwinkel kunnen starten. Daarnaast wil de Loos het liefst het aantal mensen dat geholpen wordt door de stichting in de toekomst uitbreiden. "We weten namelijk dat zo'n 20 procent van alle inwoners behoren tot de risicogroep en dus wat extra hulp goed kunnen gebruiken."