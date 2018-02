"Het idee ontstond iets meer dan een week geleden", vertelt hoofdredacteur Aad van der Wouden van Wereldregio. "En iedereen zei, ondanks de drukke agenda's gelijk ja. Om vervolgens wel te vragen wat nu precies de bedoeling was, haha!"

Antwoord kiezen en gooien maar

De politici kregen vanavond verschillende vragen voorgelegd zoals hoe hoog is de Dikke Toren van Zierikzee? Vervolgens was het kiezen uit twee antwoorden en mocht er gecurld worden. Bij een goed antwoord werden de behaalde punten meegenomen; bij een fout antwoord niet.

Aan de quiz op de tijdelijke ijsbaan op het Havenplein in Zierikzee deden alle verkiesbare partijen mee; Leefbaar Schouwen-Duiveland, CDA, PvdA, D66, VVD, GroenLinks, ChristenUnie, SGP en de Socialistische Partij.

De curlingquiz werd gewonnen door de PvdA op Schouwen-Duiveland. Het zilver was deze avond voor D66 en Leefbaar Schouwen-Duiveland legde beslag op het brons. "Overigens weten we pas na 21 maart wie echt de winnaar is", zo liet fractievoorzitter Robbert Lievense van Leefbaar Schouwen-Duiveland fijntjes weten.

Politici begeven zich op glad ijs in Zierikzee