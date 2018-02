Welkom in de wondere wereld van wijnazijn

Mari-Anne maakt nu al 25 jaar wijnazijn met uitsluitend Zeeuwse ingrediënten. Zelfs de wijn die ze gebruikt maakt ze zelf, daarom hebben al haar soorten azijn het Zeker Zeeuws keurmerk. Eerst maakte ze de producten in Zeeuws-Vlaanderen waar ze een horecagelegenheid had, maar sinds een jaar heeft ze een winkel in Middelburg. Wijnazijn kun je gebruiken in salades of andere gerechten.

Zelf geleerd

Het maken van wijnazijn is volgens Mari-Anne een passie en die wil ze aan zoveel mogelijk kookliefhebbers doorgeven. "Er is geen school waar je kan leren om wijnazijn te maken, ik heb het mezelf allemaal geleerd. Uit heel het land krijg ik nu aanvragen om het andere mensen ook te leren. Dat vind ik alleen maar leuk!"

De oudste azijnmoer die ik heb is 25 jaar oud en die heeft een heleboel kinderen gekregen" Mari-Anne Roelse, wijnazijnmaker

Moederkoek

Het belangrijkste onderdeel voor de wijnazijn is een soort moederkoek, ook wel azijnmoer genoemd. Dat is een laagje bacteriën dat zich op wijn vormt als het lange tijd met zuurstof in aanraking komt. Met een stukje azijnmoer kan vervolgens nieuwe wijnazijn worden gemaakt. "De oudste azijnmoer die ik heb is 25 jaar oud en die heeft een heleboel kinderen gekregen."

Zo ziet een azijnmoer eruit (foto: Omroep Zeeland)

Naast verschillende smaken wijnazijn experimenteert Mari-Anne ook volop met andere soorten azijn. Ze maakt ook al bierazijn, appelazijn, balsamico en appelciderazijn. Ze verkoopt de azijnen onder meer aan bekende sterrenrestaurants in de regio. "En daar ben ik best trots op."