Auto op de kop in centrum Middelburg

Bij een ongeluk op Klein Vlaanderen in Middelburg is een auto vannacht gelanceerd en daarna over de kop geslagen. De auto raakte in een slinger in de weg eerst een houten paal en een lantaarnpaal, en kwam uiteindelijk in de middenberm terecht.

Auto op z'n kop Klein Vlaanderen Middelburg (foto: Provicom) De bestuurder werd door ambulancemedewerkers gecontroleerd, maar bleek geen letsel op te hebben gelopen. De auto is waarschijnlijk total loss.